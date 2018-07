Galerie: Iron Maiden am 30.06.2018 in Freiburg, Messe

Von ihm lässt man sich gerne in Geschichte unterrichten: Bruce Dickinson stellt in einer Videoserie historische Jagdbomber vor.

Die Firma Wargaming, die unter anderem die free-to-play-Spiele 'World Of Tanks' (2010), 'World Of Warplanes' (2013) und 'World Of Warships' (2015) veröffentlichte, gab bekannt, dass Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson in zehn Video-Episoden historische Kriegsflugzeuge vorstellen wird. Jede Woche soll eine neue Folge online gehen, zu sehen auf der offiziellen World Of Warplanes-Seite beziehungsweise YouTube-Präsenz. Zudem hat Wargaming ein neues Video zum Iron Maiden-Song 'Aces High' angefertigt, mit unter anderem Ingame-Szenen: https://www.youtube.com/watch?v=_pTyTI-0KpA Der passionierte Militärluftfahrt-Enthusiast, Pilot und Fan der historischen Sorgfalt in 'World Of Warplanes' hat die mit "The Bruce Dickinson Warplanes Diaries" betitelte Reihe mit großer Begeisterung aufgenommen. Dickinson…