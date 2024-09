George Lynch: Bodybuilding wirkte sich auf sein Gitarrenspiel aus

In einem Interview mit Ultimate Guitar sprach der frühere Dokken-Gitarrist George Lynch über die Zeit, in der er regelmäßig Bodybuilding betrieben hat. Laut ihm hat der Muskelsport dabei negative Auswirkungen auf seine musikalischen Fähigkeiten gehabt.

George Lynch: So hat sich sein Training ausgewirkt

„In gewisser Hinsicht hat es mich natürlich stärker gemacht. Ich denke also, dass es bis zu einem gewissen Grad von Vorteil war", sagte Lynch. „Aber ich bekam auch diese wirklich massiven Krämpfe in meinen Unterarmen. Statische Krämpfe, die nicht weggingen. Und ich bekam sie, wenn ich versuchte, etwas länger zu spielen. Ich musste verschiedene Dinge versuchen, um das zu lindern. Es war ein Nebeneffekt davon. Das ganze Heben machte es mir manchmal wirklich unmöglich zu spielen. Bei längeren Soli verkrampfte sich mein linker Arm. Meine Hand war wie eine Klaue. Sie war eingefroren. Es war wirklich irgendwie beängstigend. Ich habe es definitiv übertrieben."

Vergangenes Jahr gab George gegenüber Full In Bloom zu, dass er mehrere Jahre lang leistungssteigernde Mittel genommen hatte, während er an Bodybuilding-Wettbewerben teilnahm. „Die Dinge, die im Bodybuilding verlangt wurden, waren schlimmer für meine Gesundheit als alles, was ich jemals im Rock’n’Roll gemacht hatte“, so der Musiker. „Das ist sehr, sehr verbreitet. Man kann wirklich nicht an Wettkämpfen teilnehmen, ohne es zu tun. Es ist wirklich unredlich, es Sport zu nennen. Es ist ein Doping-Wettbewerb. Und deshalb ärgert es mich jedes Mal, wenn ich irgendeine Art von Dokumentation oder Artikel über Bodybuilder sehe. Das Erste, wonach ich suche, ist: ‚Reden sie über den Elefanten im Raum?‘ Nein. Sehr selten.“

