Grand Magus: Sagenhaft

Vor gut 1.300 Jahren saß ein englischer Mönch bei Kerzenschein in seinem nasskalten Kämmerchen und schrieb eine Geschichte über Heldenmut, persönliche Verwirklichung und den Zusammenhalt einer Gruppe. „Unsere Gemeinschaft hat viel erlitten, aber durch unsere Treue und Tapferkeit werden wir wieder vereint und stark sein“, schrieb der namenlose Mönch über Beowulf und das, was ihm und seinen Kriegern widerfahren ist. Ein Epos, das so zeitlos wie unterhaltsam ist.

Beowulf vs Grendel

Ein Epos, dessen Inhalt sich auch heute noch auf unsere Gesellschaft übertragen lässt. Ein Epos, das über ein Jahrtausend lang Künstler beeinflusste. Wie 'Forrest Gump'-Schöpfer Robert Zemeckis, der den Stoff 2007 als animierten Fiebertraum auf die Leinwand brachte und für ebenso zeitlose Zitate wie „Ich schwöre euch, das Biest hat keinen Schwengel!" sorgte. Oder Grand Magus, die sich auf ihrem zehnten Werk konzeptionell mit Beowulfs Kampf gegen Grendel, seiner grausigen Mutter und einem goldgierigen Drachen widmen.

„Es ist eine tiefgründige Geschichte. Es geht um das Leben, den Tod, Liebe, Hass, Sieg und Verlust – also ziemlich alles, worüber wir jemals geschrieben haben“, erklärt ein Mann, der sich auch bei seiner beeindrucken­den Barttracht von skandinavischen Vorfahren wie Beowulf inspirieren lässt. Janne „J.B.“ Christoffersson, Gitarrist, Sänger und treibende Kraft von Grand Magus, kennt die Geschichte schon sein ganzes Leben. In seinen Kindheitstagen lag stets ein Buch über skandinavische Sagen auf seinem Nachttisch.

Immerwährende menschliche Aspekte

Die Geschichte als Erwachsener mit den ohnehin thematisch nah gebauten Grand Magus zu vertonen, lag daher genauso nahe wie der Wälzer damals am Bett. Es fing beim Songwriting mit einem einzelnen Text an und wuchs schnell zu einem kompletten Album. „Es hat einfach gepasst. Zu unserer Art von Lyrics, unserer Art von Musik. Für mich wurde die Idee zu einem Schlüssel, mit dem ich das ganze Album öffnen konnte. Es sind immerwährende menschliche Aspekte, die in der Geschichte behandelt werden. Das ist sehr inspirierend.“

