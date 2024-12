Iron Maiden SOMEWHERE IN TIME (Remastered) + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Iron Maiden benennen ihren neuen Schlagzeuger, der Nicko McBrain nachfolgen wird.

Iron Maiden fackeln nicht lange: Nachdem gestern Nicko McBrain seinen Ausstieg aus der Band verkündete und ein letztes Konzert mit der Band in São Paulo spielte, benennen die Megal-Legenden bereits am Tag darauf seinen Nachfolger am Schlagzeug. Es ist ein alter Bekannter aus dem Band-Kreis. Simon Dawson spielt bereits mit Iron Maiden-Bassist Steve Harris in dessen Band British Lion. Damit dürfte der neue Drummer bestens in alle Iron Maiden-Kreise integriert sein, sodass der Tour 2025 - präsentiert von METAL HAMMER - und der Zukunft der Band nichts im Wege steht. Das Statement von Iron Maiden zum neuen Schlagzeuger Simon Dawson:…