Jake E. Lee gibt ausführliche Erklärung zu Schießerei

Jake E. Lee während eines Red Dragon Cartel-Konzertes in der Webster Hall in New York am 2. Dezember 2014

In den frühen Morgenstunden des 15. Oktober 2024 war Gitarrist Jake E. Lee mit seinem Hund spazieren, als plötzlich Schüsse fielen. Lee wurde dreimal getroffen, jedoch zum Glück nicht tödlich verletzt. Auf dem Weg der Besserung und wieder zu Hause, berichtete er bereits vor ein paar Wochen, was aus seiner Sicht geschehen war. Da es jedoch offenbar noch immer Fragen gibt, meldete er sich nun erneut zu Wort.

Klärungsbedarf

„Ich habe das Gefühl, dass ich die Ereignisse klären muss, die zu der Schießerei geführt haben“, schreibt Jake E. Lee in den Sozialen Medien. Erneut erklärt er, dass er und sein Hund Coco auf dem Heimweg gewesen seien, als er „schwarz gekleidete Herren mit tief heruntergezogenen Kapuzenpullovern und Masken vor dem Mund in einer Einfahrt gesichtet“ habe. Die beiden Verdächtigen nahmen ein Motorrad genauer unter die Lupe.

„Sie sahen uns auf sie zukommen, verließen die Einfahrt und gingen schnell die Straße entlang. Die gleiche Richtung, in die wir gingen. Sie schauten uns immer wieder über die Schulter. Coco mochte sie nicht und zog kräftig an der Leine, aber ich zog mich zurück und hielt ein gleichmäßiges Tempo. Sie blieben stehen und stellten sich uns gegenüber. Ich blieb etwa einen Meter vor ihnen stehen und drückte Coco fest an mich." Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, bei der Lee jedoch zu keiner Zeit eine Waffe gesehen habe.

Das eigentliche Ziel

„Sie starrten Coco weiterhin nervös an, offensichtlich mehr eingeschüchtert von einem 80 Pfund schweren Pitbull, als von einem alten Mann in einem hellen Hawaiihemd! Und ich liebe es, wie Coco mit Fremden umgeht. Er ist nicht aggressiv, aber auch nicht freundlich. Er steht einfach stramm und starrt sie an. Wie auch immer, nach einigem Macho-Hin und Her (ich merkte einfach, dass es sich um Teenager handelte, die versuchten, hart aufzutreten und sich darüber aufregten, dass ich kein bisschen eingeschüchtert war), schlug ich vor, nach Hause zu gehen. Sie drehten sich um und gingen.“

Nachdem er mit seinem „Prolog" geendet hat, erzählt er die weiteren Geschehnisse: „Wir waren etwa 15 Meter voneinander entfernt, als ich die Schüsse hörte. Mir wurde schnell klar, dass er nicht auf mich, sondern auf meinen Hund zielte! Ich warf Coco das Ende der Leine zu und schrie, er solle nach Hause gehen. Er tat es. Er ist ein guter Junge." Weiterhin erklärt Jake E. Lee, wo und wie er von den Kugeln getroffen wurde und untermalt dies mit Bildern, die zwei Tage nach dem Vorfall aufegnommen wurden. Folgeschäden sollen nach eigenen Aussagen nicht bleiben.

Er sei in erster Linie dankbar, dass sein Hund nicht verletzt wurde. Auch erklärte er kürzlich die ungewöhnliche Uhrzeit zum Gassi gehen. So sei er „schon immer eine Nachteule“ und seine Frau arbeitet in einem Casino, weshalb es für sie „mitten am Tag“ sei. Außerdem sind die Temperaturen für Coco um diese Zeit viel angenehmer.

