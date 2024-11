Die neue Possessed-Platte ist scheinbar beinahe fertig. Laut Jeff Becerra soll der Nachfolger von REVELATIONS OF OBLIVION jedoch „anders“ klingen.

Gespannt warten Fans der Death Metal-Urgesteine Possessed auf neue Musik. Während zwischen den letzten beiden Langspielern BEYOND THE GATES (1986) und REVELATIONS OF OBLIVION (2019) 33 Jahre lagen, soll es diesmal nicht annähernd so lange dauern. Wie Frontmann Jeff Becerra im Interview mit Metal Master Kingdom angibt, soll das Album fast fertig sein. Alles anders „Ich muss nur noch zwei Songs fertigstellen“, sagt Becerra, und erklärt, in welche Richtung es gehen soll: „Es klingt ganz anders, sehr cool, sehr hart. Aber viel mehr Tempowechsel. Es wird wahrscheinlich eines unserer düstersten Alben. Und auch etwas, bei dem man nicht die Zähne…