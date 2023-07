Kooperation

Krombacher rockt das Wacken Open Air 2023: Sichert euch die Limited-Edition-Dose und gewinnt Tickets!

Es wird wieder louder than hell: Krombacher läutet die Wacken Open Air-Saison 2023 ein! Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lässt es Deutschlands beliebteste Biermarke auch diesen Sommer rund um das legendäre Heavy Metal-Festival (02. bis 05.08.) krachen. Was auf euch zukommt? Das erfahrt ihr hier!

Limited Edition: Sichert euch die Wacken-Editionsdose!

Seit Juni ist das Krombacher Pils in der limitierten 0,5-Liter-Wacken-Editionsdose im Handel erhältlich– so könnt ihr euch zu Hause schon einmal einstimmen oder für Festival-Feeling sorgen, falls ihr dieses Jahr kein Ticket für das W:O:A ergattern konntet.

Passend zum diesjährigen Festival-Motto ist das Design der limitierten Editionsdose an das Wikinger-Zeitalter angelehnt. Neben dem coolen Look bekommt ihr mit jeder Dose zudem die Chance auf tolle Gewinne. Unter der Deckellasche verbirgt sich ein individueller Gewinn-Code, der über den Scan des zugehörigen QR-Codes sofort eingelöst werden kann.

Gewinnen könnt ihr zum Beispiel Krombacher Pils Magnumflaschen im Wacken-Design oder Gutscheine für metalmerch.com. Unter allen eingegebenen Codes werden außerdem 11×2 Tickets für das Wacken Open Air 2024 ausgelost! Weitere Infos hierzu findet ihr unter wacken.krombacher.de.

Die Krombacher x Wacken Limited Edition ist im Handel und online als 0,5-Liter-Dose erhältlich. Zusätzlich gibt es noch ein Fünf-Liter-Partyfass und eine Drei-Liter-Flasche von Krombacher im Wacken-Look. Außerdem könnt ihr die Limited-Edition natürlich auch auf dem Festivalgelände in Wacken kaufen – und bereits jetzt vorbestellen, sodass ihr sie auf dem Holy Ground nur noch abholen müsst.

Jetzt die Wacken Limited Edition bestellen!

Metalheads, aufgepasst: Highlights und Aktionen am Krombacher Stammtisch

Der Krombacher Stammtisch bietet dieses Jahr im Infield des Wacken Open Air wieder ein starkes Programm: Am Mittwoch (02.08.) startet vor den Harder&Faster Stages ein Weltrekord-Versuch mit den Growling Creatures, der ersten Band aus bedrohten heimischen Tierarten. Sei dabei, wenn es darum geht, für den Artenschutz richtig laut zu werden!

Neben kühlem Bier und dem besten Blick auf die Doppel-Hauptbühnen könnt ihr auch Acts so nah kommen wie nie zuvor. Am Donnerstag (03.08) findet ein exklusives DJ Set eines bekannten Top-Acts statt, am Freitag (04.08.) könnt ihr am Krombacher Stammtisch auf Mambo Kurt, den King of Heimorgel treffen und am Samstag (05.08.) bläst euch die niederländische Marching-Band Blaas of Glory mit ihren Heavy-Metal-Covers weg.

Während des gesamten Festivals habt ihr außerdem die Möglichkeit, am großen Beerpongturnier in der Krombacher Beerpong Arena auf der Camping Plaza teilzunehmen – auch hier habt ihr die Chance, Tickets für das Wacken Open Air 2024 oder eine Heißluftballonfahrt über den Holy Ground zu gewinnen.

Verlosung: Gewinne Tickets für das ausverkaufte W:O:A 2023

Ihr wollt dieses Jahr unbedingt beim Wacken Open Air dabei sein, aber mit Tickets hat es bislang nicht geklappt? Dann seid ihr hier richtig!

Krombacher verlost:

3×2 Tickets für das längst ausverkaufte Festival

Zutrittsbändchen zum Krombacher Stammtisch + fünf Freibiermarken pro Person

Je einen Tray (24×0,5l) der Limited Edition von Krombacher Pils im Wacken Look, der vorab zu euch nach Hause geliefert wird

Was ihr tun müsst, um zu gewinnen? Füllt einfach das folgenden Formular aus und beantwortet uns folgende Frage: Wie lautet das diesjährige Motto des Wacken Open Air?

A: Wikinger

B: Römer

C: Griechische Götter

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Deine Lösung