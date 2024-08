Lamb Of God: Mark Morton spricht über Selbsterkenntnisse

Foto: Birger Treimer. All rights reserved.

Mark Morton mit Lamb Of God, 05.03.2023, Hamburg, edel-optics.de Arena

auch interessant

In einem Interview mit ‘Full Metal Jackie’ wurde Lamb Of God-Gitarrist Mark Morton gefragt, welche relevanten Selbsterkenntnisse er beim Verfassen seiner Biografie ‘Desolation: A Heavy Metal Memoir’, welche vergangenen Monat erschienen ist, hatte. Und die fallen ganz pragmatisch aus.

Lamb Of God-Gitarrist schreibt seine Memoiren

„Ich habe mich bei diesem Buchprojekt gefragt, ob es kathartisch oder therapeutisch sein würde, oder schlicht eine Art Selbstfindung“, sagte Morton. „Ich denke, die große Erkenntnis für mich, ist, dass ich es tatsächlich fertiggebracht habe, ein Buch zu schreibe. Ich wollte sehen, ob ich es schaffen würde, und es wurde ein Berg von Arbeit. Ich konnte es schaffen, aber es war ein monumentales Projekt. Aber ich denke auch, die große Erkenntnis für mich war einfach dieses Gefühl der Erleichterung und Dankbarkeit, dass ich so viel von dem, was in dem Buch passiert, hinter mir gelassen hatte.

ASHES OF THE WAKE auf Amazon.de bestellen!

Mein Leben ist keineswegs eine traurige Geschichte. Es gibt eine Menge absolut aufregender Dinge, bei denen ich das Glück hatte, Teil von ihnen zu sein. Es gibt viel Humor in dem Buch, aber es gibt genauso einige Tragödien und Traumata. Dass ich jetzt hier sitze und darüber nachdenken kann, erfüllt mich mit einem Gefühl der Hoffnung. Und ich glaube, das ist eines der Erkenntnisse des Buches: Es gibt immer Hoffnung und immer eine Chance, gesund zu werden.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.