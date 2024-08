Lamb Of God: Randy Blythe schimpft auf Konzertfilmer

Konzertfilmer stoßen vielen Musikern sauer auf. Auch Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe hasst es, bei Auftritten in eine teilnahmslose Menge zu blicken, die diverse Smartphones zückt. In einem Interview mit ‘Kyle Meredith With…’ macht der Sänger deshalb nun seinem Ärger Luft.

Lamb Of God: Randy Blythe will keine Smartphones sehen

„Legt eure verdammten Handys weg und seid präsent. Ich habe das nie getan, aber ich werde es tun. Da die Telefone immer häufiger werden, werde ich eines Tages bei einer besonders telefongesteuerten Show einen Hocker mitbringen und ihn nach ein oder zwei Liedern in die Mitte der Bühne stellen", sagte Blythe. „Dann werde ich mein Telefon einschalten und es auf das Publikum richten. Ich werde dort sitzen und ein ganzes Lied singen. Ich werde mich nicht bewegen. Ich werde tun, was sie tun. Und dann werde ich am Ende sagen: ‚Hat euch das gefallen? Nein? Mir auch nicht. Warum sind wir also nicht zusammen hier? Legt eure verdammten Handys weg.'

Die Erinnerungen, die man haben wird, weil man diese Show durch digitale Filter oder was auch immer erlebt wie einem mieses Handyvideo. Ihr seid nicht Steven Spielberg. Setzt euch einfach hin und genießt die Show mit mir. So war ich, als ich anfing, Shows zu besuchen. Ich nehme bewusst diese Foto-Nerds aus den Achtzigern aus. Es gab immer ein oder zwei komische Typen mit einer Kamera, die Bilder machten. Zum Glück, denn sie dokumentierten Dinge. Aber alle anderen waren anwesend. Und heutzutage verpassen es die Leute, weil sie eine Show durch einen winzigen iPhone-Bildschirm ansehen. Seid einfach mit mir hier.“

