Linkin Park machen es wahr -- und sich wieder zu einer lebendigen Band. Als Nachfolgerin von Chester Bennington tritt Emily Armstrong in Erscheinung.

Linkin Park haben sich tatsächlich wieder vereint. Die Band spielte in leicht veränderter Besetzung am 5. September ab 24.00 Uhr beziehungsweise am 6. September ab 0.00 Uhr ein Reunion-Konzert, das live im Internet gestreamt wurde. Wie in den Gerüchten vorab bereits spekuliert wurde, übernimmt eine Frau den Posten von Chester Bennington -- und zwar Emily Armstrong von den Alternative-Rockern Dead Sara aus Los Angeles. Zu Beginn der Linkin Park-Show strahlt ein Laser von der Decke. Die Instrumente in weißen Laken werden enthüllt -- im Hintergrund läuft eine ruhige Version von ‘Castle Of Glass’. Dann kommen endlich unter anderem DJ Joe…