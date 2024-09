Linkin Park haben mittlerweile den 5. September 2024 als Datum benannt, an dem etwas passieren soll. Fans können sich für ein Event registrieren.

Nach dem am Mittwoch ohne Ergebnis abgelaufenen Countdown sah es zunächst so aus, als ob es Linkin Park weiter spannend machen wollen. Doch nun wird alles deutlich konkreter. Wie findige Fans bereits vermutet hatten, weil der Zähler bei der Zeitmarke 00:09:05 kurz einen Aussetzer hatte, passiert am 5. September etwas. Die Band bestätigt dies auf ihrer Website, wo steht: "Sei Teil von etwas. 5. September." Doch damit nicht genug: Die Frage, was genau am 5. September geschieht, kann zumindest teilweise beantwortet werden. So haben Linkin Park-Anhänger bei Reddit einen Screenshot einer E-Mail gepostet, die sie vom LP Underground Fanclub bekommen…