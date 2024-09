Linkin Park: Brad Delson geht nicht mit auf Tour

Brad Delson mit Linkin Park am 12. Dezember 2014 in der Oracle Arena in Oakland, Kalifornien

auch interessant

Originalschlagzeuger Rob Bourdon hat sich der Linkin Park-Reunion bekanntlich nicht angeschlossen. Live wird nun auch Brad Delson fehlen — der Gitarrist kommt nicht mit, wenn die Band auf Konzertreise geht. Dies gab der Musiker in den Sozialen Medien bekannt. Laut eigenen Angaben genießt es der 46-Jährige mehr, sich hinter den Kulissen einzubringen. Wie schon bei der Livestreamshow am 5. September 2024 steht fortan Alex Feder statt Delson auf der Bühne.

Hauptsache involviert

„Ich habe mich immer tief verbunden mit unseren Live-Auftritten gefühlt und war stolz auf sie“, erläutert Brad. „Über die Jahre habe ich realisiert, dass ich am meisten aufblühe, wenn ich aktiv mit meinen Band-Kollegen hinter den Kulissen arbeite. Sei es im Studio, beim Kollaborieren an neuer Musik oder dabei zu helfen, unsere Liveshows zu gestalten. Ich bin so stolz auf alles, das wir weiter zusammen kreieren. Während ich in diesem neuen Kapitel nicht auf Tour performen werde, freue ich mich riesig, euch Alex vorzustellen — meinen gutaussehenden Stellvertreter für unterwegs. Alex ist ein Weltklassemusiker, ein freundlicher und umsichtiger Freund — und wir haben wahrlich Glück, dass er mit seiner einzigartigen Begabung zum Linkin Park-Universum beiträgt.“

Des Weiteren hat sich Linkin Park-Multitalent Mike Shinoda zu Brad Delson geäußert. In den Sozialen Medien kommentierte der 47-Jährige: „Auf Tour zu gehen, hat für Brad immer weniger gepasst, je älter er wurde. Zum einen mag er keine lärmenden Orte. Das allein könnte es für ihn zunichtemachen. Aber die Gehirne der Menschen funktionieren auf so unterschiedliche Arten, und sie haben so verschiedene Persönlichkeiten. Wir sind froh, dass wir einen tollen Weg für ihn gefunden haben, auf dem er sich auf Arten beteiligen kann, die super für ihn und uns passen. Denkt über Introvertierte und Extrovertierte nach. Ein Publikum macht einen energiegeladen, und den anderen erschöpft. […] Wir lieben den Kerl und wollen, dass er sich, wie auch immer es für ihn am besten passt, in die Band einbringt.“

LINKIN PARK-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.