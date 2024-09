Linkin Park spielen neuen Song in Hamburg

Linkin Park befinden sich derzeit auf kurzer Reunion-Welttournee und haben in diesem Zuge am Sonntag, den 22. September 2024 in Hamburg Station gemacht. Dabei nahmen Mike Shinoda und Co. die Hansestadt im Sturm ein. Nicht nur sind einzelne Band-Mitglieder (zum Teil mit ihren Familien) an der Elster flaniert, auch die Stimmung in der Barclays Arena war — so hört man — phänomenal.

Doch damit nicht genug: Die Gruppe hatte bei der restlos ausverkauften Show sogar noch eine Überraschung in der Hinterhand. So brachte das Sextett nicht nur seine neue Nummer eins-Single ‘The Emptiness Machine’ zu Gehör, sondern darüber hinaus einen komplett neuen Track. In der Zugabe — als vorletztes Stück des ganzen Auftritts — zockten die Musiker mit ‘Heavy Is The Crown’ den zweiten Song ihres Comeback-Albums FROM ZERO, das am 15. November 2024 in die Plattenläden dieser Welt kommt.

Die Setlist von Linkin Park in Hamburg:

Somewhere I Belong Crawling Lying From You Points Of Authority New Divide The Emptiness Machine The Catalyst Burn It Down Waiting For The End Castle Of Glass When They Come For Me / Remember The Name Lost In The Echo Given Up One Step Closer Lost Breaking The Habit What I’ve Done Leave Out All The Rest My December Friendly Fire Numb In The End Faint Papercut Heavy Is The Crown Bleed It Out

Videos von Linkin Park in Hamburg:

