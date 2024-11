Lita Ford: Neues Album ist fast fertig

auch interessant

Mit LIVING LIKE A RUNAWAY (2012) veröffentlichte Lita Ford ihr letztes Album mit neuen Songs. Dazwischen lag nur noch TIME CAPSULE (2016), welches jedoch Material aus den Achzigern enthält. Seither warten Fans der ehemaligen Runaways-Gitarristin auf frisches Material, was aber schon bald erscheinen könnte.

Das einzig Wahre

Im Gespräch mit Eddie Trunk von SiriusXM erklärte Ford nämlich: „Wir müssen es eigentlich nur mastern, was einen Tag dauert. Es ist so gut wie fertig.“ Mit „wir“ ist sie selbst sowie Gitarrist und Produzent Gary Hoey gemeint. „Ich arbeite schon seit langer Zeit mit Hoey an dieser Platte. Und ich habe das Gefühl, dass viele der Songs so persönlich sind, dass ich sie nie wieder aufnehmen möchte. Was ihr also von dieser Platte hören werdet, ist das einzig Wahre. Es kam aus dem Herzen und aus der Seele. Ich habe das Gefühl, ich musste es erst erleben, bevor wir es schreiben konnten.“

Empfehlung der Redaktion Lita Ford wäre fast als Bassistin bei Led Zeppelin eingestiegen Classic Rock Für Lita Ford waren Led Zeppelin in den Siebzigern die Größten. Umso überraschender war für sie die Überlegung der Band, die junge Frau als Bassisten zu engagieren. Das könnte erklären, weshalb die Arbeit derart viel Zeit in Anspruch genommen hat. Immerhin liegt die Ankündigung dessen schon einige Jahre zurück. Über ihre Zusammenarbeit mit Gary Hoey meint Lita Ford: „Er ist der Größte. Er fängt einfach Dinge ein. Man fängt einen Satz an, und er beendet ihn. Und wir arbeiten sehr gut zusammen.“ Bereits im Juli schwärmte sie in einem Radio-Interview von der Zusammenarbeit mit Hoey: „Gary Hoey ist ein großartiger Musiker, ein großartiger Gitarrist. Ich könnte ihm jede Idee hinwerfen, und er würde versuchen, sie in die Tat umzusetzen.“

Eine große Geschichte

Auch gab sie damals schon an, mit dem Album fertig und „wirklich begeistert davon“ zu sein. Immerhin habe die Kontrolle über die Entstehung der Songs komplett in ihren Händen gelegen. „Das ist ausschließlich Lita und das, was Lita tun wollte“ , gab sie an, und erklärte weiter: „Es ist ein Konzeptalbum. Dahinter steckt eine große Geschichte. So wird es für viele Dinge viele Türen öffnen. Und viele Leute werden sich mit dieser Platte identifizieren können.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.