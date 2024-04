Lita Ford wäre fast als Bassistin bei Led Zeppelin eingestiegen

Foto: Marc Hansen. All rights reserved.

auch interessant

Led Zeppelin waren in den Siebziger Jahren absolute Rock-Götter – was natürlich seinen Tribut von den Mitgliedern verlangte. Vor allem Bassist John Paul Jones hatte mit dem ständigen Touren und dem Druck zu kämpfen. Daher gab es Mitte jenes Jahrzehnts tatsächlich Überlegungen, ihn zu ersetzen. Eine Kandidatin für die Stelle war überraschenderweise die damals noch blutjunge Lita Ford.

Empfehlung der Redaktion Lita Ford: „Solange wir Musik spielen, ist der Rest egal“ Hard Rock Die legendäre Gitarristin Lita Ford hat in ihrer langen Karriere schon einiges erlebt - gutes wie auch schlechtes. Dennoch sieht sie den Zustand des Musik-Business positiv. In einem Interview mit Guitar World erinnert sich die Gitarristin an diese unglaubliche Situation: „Die Runanways spielten damals gerade in West Hollywood. Die Band war noch frisch zu der Zeit – wir waren alle so um die 17 Jahre alt. Aber Jimmy Page und Robert Plant kamen zu unserer Show. Wir waren damals angesagt, weil wir eben jung und weiblich waren, aber auch richtig abrocken konnten.“

Sie erzählt, dass sich die Band nach der Show mit den beiden Zeppelin-Musikern für ein Foto zusammenstellte. Für Lita Ford war das eine große Nummer, denn sie wuchs mit deren Musik auf. „Robert Plant stellte sich neben mich und sagte mir, dass sie gerade jemanden suchen, der John Paul Jones am Bass ersetzt. Ich dachte, er macht Witze – John war für mich wie ein Gott am Bass. Ich weiß noch, wie ich danach weggegangen bin und mich darüber gefreut habe, dass sie mich so wahrgenommen haben.“