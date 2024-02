Robert Plant fällt es schwer, neue Texte zu schreiben

Schwierigkeiten beim Schreiben

In einem Interview mit Rolling Stone hat Robert Plant, der ehemalige Frontmann von Led Zeppelin, enthüllt, dass er trotz intensiver Bemühungen Schwierigkeiten hat, Texte für neue Musik zu schreiben. Vor allem, wenn es um das aktuelle Weltgeschehen geht.

„Ich habe einen kleinen Digitalrekorder, singe, leite die Vocals durch ein Gitarrenpedal und nehme sie dann auf. Es klingt großartig!“, sagt Plant. „Warum also ins Studio gehen?“ Trotz der reibungslosen Musikproduktion gibt er zu, dass ihm die passenden Worte fehlen. „Es ist eine sehr schwierige Zeit, um lyrisch tätig zu werden“, fügte er hinzu. In der Erklärung, warum es wichtig ist, weiterhin zu versuchen, betonte er: „Die Kameradschaft, die Dinge, die man teilt, und die Schwächen, die man still mit sich trägt, die Offenlegung von sich selbst ist etwas, von dem ich mich nicht verabschieden möchte. Ich kann mich nicht einfach zurücklehnen.“

Robert Plant lebt im Moment

Obwohl Plant oft nach einer Autobiografie gefragt wird, stellt er klar, dass für ihn die künstlerische Betätigung im musikalischen Sinne im Vordergrund steht und nicht das Sinnieren über die Vergangenheit. „Es ist momentan spektakulär. Man muss im Jetzt leben, und nicht zweimal darüber nachdenken “, sagt der legendäre Sänger. „Heute ist heute. Was in irgendwo im Jahr 1969 passiert ist, ist eine andere Geschichte. Und für mich muss das Kontinuum weitergehen.“

Abschließend berichtet Plant von seinem aktuellen Bemühen, die kreative Inspiration wiederzufinden: „Heute habe ich all meine Lyrikbücher herausgeholt und gedacht: ‚Ich muss den Groove wiederfinden. Ich habe etwas zu sagen.‘ Ich werde also weitermachen – solange es Effektgeräte gibt, die mich gut klingen lassen! Das hat bei Elvis ja auch funktioniert. Hört euch die Kompression seiner Stimme in einigen dieser großen Balladen von ’57 an.“

