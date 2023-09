Lita Ford: „Solange wir Musik spielen, ist der Rest egal“

Foto: Marc Hansen. All rights reserved.

Musik ist Musik

Vor ihrem Konzert letzten Monat in Idaho wurde Lita Ford von Deanne Coffin von KPVI gefragt, wie sie mit all den Veränderungen in der Musikindustrie umgegangen ist, seit sie vor fast 50 Jahren ihre professionelle Karriere gestartet hat. Sie antwortete wie folgt: „Musik ist Musik, und alles andere entwickelt sich einfach drum herum. Solange wir Musik spielen können, spielt der Rest einfach keine Rolle.“

Danach ging das Gespräch mehr um die Zeit, in der die ehemalige Runaways-Gitarristin und erfolgreiche Solokünstlerin anfing, Musik zu machen. Auf die Frage, wer ihre musikalischen Inspirationen waren, als sie anfing, sagte Lita:

„Jeder, der badass genug war, um Gitarren-Riffs zu spielen. Meine größte Inspiration war wahrscheinlich Black Sabbath. Es war seltsam, denn damals war Ozzy der Lead-Sänger, und das erste Rock-Konzert, auf das ich jemals gegangen bin, war von Black Sabbath. Ich war 13. Und später hatte ich einen Top-10-Hit mit Ozzy. Es war sein erster Top-10-Hit überhaupt, denn Black Sabbath konnten es nicht in die Top 10 schaffen, weil sie Black Sabbath waren; das war einfach nicht drin.Als ich das Duett mit Ozzy gemacht habe, kam es in Amerika in die Top 10. Und ich dachte mir, ‚Ja, jetzt hast du es geschafft.’“

Neues Album von Lita Ford ist fertig

Lita hat kürzlich die Arbeit an ihrem neuen Album abgeschlossen, das Anfang 2024 veröffentlicht wird. Die Fortsetzung von LIVING LIKE A RUNAWAY aus dem Jahr 2012 wurde erneut von Gitarrist und Produzent Gary Hoey geleitet, der einige Gitarren-Parts zum Album beisteuerte, zusammen mit dem langjährigen Begleitmusiker-Team von Lita, bestehend aus Gitarrist Patrick Kennison, Schlagzeuger Bobby Rock und dem inzwischen ausgeschiedenen Bassisten Marty O’Brien.

In einem separaten Interview in dem Podcast von Kenny Aronoff betonte Lita, dass sie ihr neues Album „für die Fans“ veröffentlichen möchte. Sie erklärt, dass es ihr wichtig ist, dass die Fans die Musik hören und erleben können, ohne auf die Verzögerungen und Veränderungen in der Musikindustrie Rücksicht nehmen zu müssen. Das Album ist für sie eine Herzensangelegenheit und steht ganz oben auf ihrer Wunschliste.

