Die Multi-Platin-Hardrockband Five Finger Death Punch hat gerade ihre US-Stadiontournee 2023 an der Seite von Metallica beendet und freut sich, ihre Rückkehr im Jahr 2024 ankündigen zu können. Five Finger Death Punch werden im kommenden Sommer eine komplette UK-/Europa-Tournee mit Headliner-Shows und großen Festivals spielen und ihr aktuelles Album AFTERLIFE sowie alle klassischen Hits der Band zwischen Mai und Juli 2024 auf den berühmtesten Bühnen in 20 europäischen Ländern präsentieren.

Die Tournee fällt zudem mit dem europäischen Teil der „M72-Tour“ von Metallica zusammen, bei der Five Finger Death Punch weiterhin als Special Guest in Stadien auf der ganzen Welt auftreten werden. Bei den Headliner-Terminen der Sommertournee werden Ice Nine Kills als Special Guest mit dabei sein. Die Band hat sich mit ihrem aktuellen Album THE SILVER SCREAM 2: WELCOME TO HORRORWOOD als eine der bösartigsten Kräfte im modernen Metal etabliert. Ice Nine Kills werden auch auf der laufenden Metallica „M72 World Tour 2024“ zu sehen sein.

Five Finger Death Punch + Ice Nine Kills – Tour 2024

03.06. Hannover, ZAG Arena

18.06. Frankfurt, Festhalle

25.06. Oberhausen, Rudolf-Weber-ARENA

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 15.12., 10 Uhr)

