Maria Brink: Ein Rückblick zum 47. Geburtstag

Maria Brink, die unverwechselbare Stimme und kreative Visionärin von In This Moment, zählt zu den herausragendsten Persönlichkeiten der Metal-Szene. Mit ihrer Musik steht sie für Veränderung, Kraft und unbändige Energie. Heute feiern wir ihren 47. Geburtstag!

Kindheit zwischen Trauma und Musik

Die Künstlerin wuchs in einem von Missbrauch und Instabilität geprägten Umfeld auf und musste schon früh mit äußerst schwierigen Lebensumständen kämpfen. Als ihr Stiefvater, der sie und ihre Mutter misshandelte, verschwand, fand sie in ihr eine wichtige Bezugsperson. Brinks Mutter lebte für die Musik und weckte auch in der heute 47-Jährigen die Leidenschaft dafür. „Als ich fünf Jahre alt war, nahm sie mich mit zu Konzerten – in kleinen T-Shirts, barfuß, mit meiner Mama und all ihren Freunden. Ich habe Tina Turner gesehen, Stevie Nicks… Sie hat mir all diese erstaunlichen Frauen auf der Bühne vorgestellt. Sie hat sie vergöttert, und ich habe meine Mama vergöttert. Also denke ich, dass es meine Mutter war, die das alles für mich geschaffen hat", erinnert sie sich.

Mit gerade einmal 15 Jahren wurde Brink dann selbst Mutter. Für sie war das ein lebensveränderndes Ereignis, denn die Geburt ihres Sohnes befreite sie aus ihrer Depression. Entschlossen, sich und ihrem Kleinen eine bessere Zukunft zu ermöglichen, zog sie mit Anfang zwanzig nach Los Angeles – ohne Geld, ohne Kontakte, aber mit einem großen Traum. Ihre Anfänge im Musik-Business waren folglich bescheiden. Die Sängerin spielte auf einem kleinen Keyboard bei Open-Mic-Nächten und suchte nach Gleichgesinnten.

Ein Ventil für Maria Brink

Nach ersten Projekten gründete Brink 2005 mit Chris Howorth In This Moment. Mit BEAUTIFUL TRAGEDY (2007) legte die Gruppe ihr Debüt vor, im Jahr 2012 gelang ihnen mit BLOOD und dessen Titel-Song der endgültige Durchbruch. Seitdem ist die Band mit ihren theatralischen Liveshows fester Bestandteil der Metal-Szene. In ihren Song-Texten verarbeitet Brink immer wieder einige Erfahrungen, sei es aus ihrer Kindheit oder aus ihrem Leben als junge Mutter. „Auf all unseren Alben konnte ich Dinge verarbeiten, die ich durchgemacht habe“, erklärte sie in einem Interview.

„Wenn ich eines Tages nicht mehr da bin, werden diese Teile von mir weiterleben, was ich total cool finde.“ Abseits der Bühne findet die Musikerin Halt in der Spiritualität und in der Natur. Sie beschreibt sich als jemanden, der stetig das Positive sucht.

Mit mittlerweile acht Studioalben, zuletzt GODMODE (2023), haben sich In This Moment als innovative Kraft etabliert. Nach einer erfolgreichen Tournee zieht sich die Band nun in eine kreative Pause zurück, um neue Musik zu erschaffen. Wir freuen uns schon darauf, wünschen Maria aber erst einmal alles Gute zum Geburtstag!

