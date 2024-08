Mercyful Fate: Der beeindruckendste Moment für Becky Baldwin

Im Interview mit ‘Guitar World’ wurde Mercyful Fate-Bassistin Becky Baldwin gefragt, was der surrealste Moment in ihrer bisherigen Karriere war. Lange musste die Musikerin nicht überlegen, denn als Musikerin hat sie bereits einige denkwürdige Ereignisse erlebt.

Mercyful Fate: Bassistin trifft Lars Ulrich

„Wahrscheinlich war das mein Einstieg bei Mercyful Fate", so Baldwin. „Und bei der Show in L.A. kam Dave Grohl und hing hinter der Bühne herum. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass er ein so großer Mercyful Fate-Fan ist. Aber ich habe dieses Video von ihm, wie er im Publikum mitsingt, und das ist so cool. Anschließend durfte ich ihn treffen, und das war einfach ein sehr surrealer Moment für mich. Ich habe auch Rob Halford getroffen, ebenfalls ein großartiger Musiker. Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass mir so etwas passieren würde.

Ein anderes Mal war gerade in Dänemark. Metallica spielten in Kopenhagen, und einige meiner Band-Kollegen sind dort ansässig. Also flog ich hin, um sie zu treffen. Wir gingen gemeinsam zu Metallica und lernten Lars Ulrich kennen, der großer Mercyful Fate-Fan ist. Er war froh, uns bei der Show dabei zu haben, und das war ein echter Moment, in dem sich der Kreis schloss. Ich dachte so: ‚Oh mein Gott, du bist in meiner absoluten Lieblings-Band.‘ Und er sagte zu mir: ‚Du spielst in meiner Lieblings-Band.’“

