METAL HAMMER präsentiert: Avenged Sevenfold

Nach ihren fulminanten Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park in diesem Jahr kehren Avenged Sevenfold zurück nach Deutschland und spielen am 21. Juni 2025 eine exklusive Show in der historischen Kulisse der Berliner Zitadelle Spandau. Die Fans können sich auf ein unvergessliches Konzerterlebnis freuen, das die mitreißende Energie und musikalische Virtuosität der Band in einzigartigem Ambiente präsentiert.

Avenged Sevenfold, 1999 im kalifornischen Huntington Beach gegründet, haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten einen festen Platz in der Spitze der Metal- und Rock-Welt erarbeitet. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Metalcore, Hard Rock und progressiven Elementen, haben sie Musikgeschichte geschrieben. Alben wie CITY OF EVIL (2005), NIGHTMARE (2010) und ihr jüngstes Werk LIFE IS BUT A DREAM… (2023) zeugen von ihrer musikalischen Bandbreite und Innovationskraft.

Die Band um Frontmann M. Shadows, Gitarrist Synyster Gates, Bassist Johnny Christ, Schlagzeuger Brooks Wackerman und Rhythmusgitarrist Zacky Vengeance begeistert mit ihrem virtuosen Spiel, tiefgründigen Texten und einer unverwechselbaren Live-Energie, die Fans weltweit in ihren Bann zieht. Die Zitadelle Spandau in Berlin bietet mit ihrer historischen Atmosphäre die perfekte Bühne für das einzige Deutschlandkonzert von Avenged Sevenfold im Jahr 2025. Vor der beeindruckenden Kulisse dieser Festungsanlage werden die Fans die unverwechselbaren Hymnen der Band erleben – von Klassikern wie ‘Bat Country’ und HAIL TO THE KING bis hin zu neuen Meisterwerken.

21.06.2025 Berlin, Zitadelle Spandau

Tickets sind ab Freitag, 6. Dezember 2024 um 10:00 Uhr unter www.prk-dreamhaus.com/talent/avengedsevenfold erhältlich.

