METAL HAMMER präsentiert: Myles Kennedy

Als produktiver Songwriter, kraftvoller Sänger und versierter Gitarrist passt sich Multitalent Myles Kennedy dem Rhythmus seiner Umgebung an und lässt sich treiben. Als Frontmann von Alter Bridge haben sein erhebender Gesang, seine offenherzigen Texte und seine druckvollen Riffs den weltweiten Einfluss der Gruppe als von Kritikern gefeierte und Arena füllende Naturgewalt über mehr als zwei Jahrzehnte befeuert. Am Mikro für Slash und The Conspirators haben sein überragender Stimmumfang und seine magnetische Bühnenpräsenz das Publikum seit 2010 immer wieder in Erstaunen versetzt. Als gefeierter Kollaborateur ist er die seltene Erscheinung, die sich auf einem Track mit Disturbed, Halestorm und Sevendust genauso wohl fühlt wie mit Gov’t Mule und Darryl „DMC“ McDaniels.

So konnte er über eine Milliarde Streams generieren, weltweit Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten, unzählige Fans begeistern sich als einer der besten Rock-Sänger überhaupt etablieren. Nach seiner erfolgreichen „The Art Of Letting Go 2024 Tour“ kündigte Myles Kennedy jetzt die Fortsetzung in der „The Art Of Letting Go 2025 Euro Tour“ an, die ihn zwischen dem 10. und dem 24. Juni nach Dresden, Münster und Bremen führt. Mit im Gepäck: sein aktuelles Album THE ART OF LETTING GO sowie jede Menge Klassiker seiner Karriere.

METAL HAMMER präsentiert:

Myles Kennedy – Tour 2025

10.06. Dresden, Alter Schlachthof

23.06. Münster, Skaters Palace

24.06. Bremen, Aladin Music-Hall

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

