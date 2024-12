Treten AC/DC im kommenden Jahr wieder live auf? Wenn man den neuesten Gerüchten glauben will, dann zumindest in Nordamerika.

AC/DC haben diesen Sommer eine umjubelte Tournee durch Europa absolviert. Nun sind Gerüchte aufgekommen, wonach Angus Young und Co. nächstes Jahr Nordamerika ins Visier nehmen werden. Angeblich soll das Quintett im Frühling und Sommer 2025 unter anderem durch die Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs sein. Verstärker auf 11? Dies vermelden zumindest ein paar Fan-Seiten. Allesamt berufen sich diese auf ein Facebook-Event, welches mittlerweile wieder gelöscht wurde. Auf Screenshots (siehe unten) ist jedoch zu sehen, dass die Aussie-Rocker offenbar am 11. April 2025 im U.S. Bank Stadium in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ihre Verstärker aufdrehen sollen. Weiterhin sei zu lesen gewesen,…