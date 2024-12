METAL HAMMER präsentiert: The Hu

Auch im Jahr 2025 werden The Hu das Publikum auf der ganzen Welt begeistern. Die Termine für den europäischen Teil ihrer „Incarnation“-Headline-Welttournee sind nun bekannt. Die Tour beginnt Anfang Juni und fällt mit einer Reihe von Shows zusammen, bei denen die mongolische Rock-Sensation die Nordic-Folk Band Heilung auf deren Abschiedstournee als Support begleiten wird. Insgesamt werden The Hu zehn Shows in Deutschland spielen und auf einigen der größten europäischen Heavy-Music-Festivals live zu sehen sein, darunter das Hellfest und das Graspop Metal Meeting.

Die Band hat vor kurzem eine Cover-Version des Iron Maidens Klassikers ‘The Trooper’ im „Hunnu Rock“-Stil veröffentlicht. Der Song und das Musikvideo wurden passend zum Start ihrer US-Tour als Support der Metal-Legenden im Oktober veröffentlicht. „If they had amplification in ‘Game of Thrones,’ there would have been a band like this“, kommentierte Pittsburgh Post-Gazette am 08.11.2024. „The Hu is described as folk-metal but they sounded a lot more like Motörhead or Metallica while mixing in traditional string instruments the morin khuur and tovshuur, with throat-singing growls and howls on top.“

METAL HAMMER präsentiert:

The Hu – Tour 2025

07.06. Stuttgart, LKA Longhorn

12.06. Nürnberg, Z-Bau

15.06. Braunschweig, Applaus Garten Open Air

17.06. Dortmund, FZW

Karten zur Tournee gibt es ab 13.12. unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

