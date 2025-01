METAL HAMMER präsentiert: Universum25

Guns N’ Roses gehen nächstes Jahr nicht nur auf Tour, Gitarrist Slash und Co, spielen außerdem zum ersten Mal beim Wacken Open Air.

Guns N’ Roses werden kommendes Jahr wieder live in Aktion treten. Die Sleaze-Rocker hatten kürzlich ein Teaser-Video hierzu gepostet, nun haben es Axl Rose und Co. offiziell gemacht. Die Musiker gehen 2025 in Europa sowie im Nahen Osten auf Tournee. Dabei spielt Septett unter anderem in Düsseldorf, München, Wien, Luxemburg und -- zum krönenden Abschluss --- tatsächlich auf dem Wacken Open Air. Großer Name in Wacken An ausgewählten Terminen sind Special Guests wie Public Enemy, Rival Sons und die Sex Pistols sowie Frank Carter mit dabei. Das zugehörige Tourmotto lautet: "Because What You Want & What You Get Are Two Completely…