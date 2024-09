Metallica: Western-Thriller mit James Hetfield startet

Im Rahmen von ‘The Metallica Report’ – einem Podcast, der wöchentlich Insider-Informationen aus dem Band-Umfeld preisgibt – sprach Metallica-Sänger James Hetfield über seinen Auftritt im Western-Thriller ‘Das Dickicht’. Dabei hatte er eigentlich gar kein Interesse, noch einmal als Schauspieler aktiv zu werden, wie er erklärte.

Widerwillige Rückkehr

Empfehlung der Redaktion James Hetfield: Erste Bilder aus Western ‘Das Dickicht’ Western ‘The Thicket’ beziehungsweise ‘Das Dickicht’ heißt der Western-Thriller, in dem Metallica-Musiker James Hetfield einen Part spielt. „Peter Dinklage (u. a. Tyrion Lannister in ‘Game Of Thrones’ – Anm.d.A.) hat mich über das Management kontaktiert und nur gesagt: ‚Hey, ich habe eine Rolle bei einem Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Ich habe einfach an dich gedacht und das war’s.’“, sagte Hetfield. „Das war ziemlich cool. Dabei stehe ich überhaupt nicht auf Schauspielerei. Ich meine, ich spiele genug auf der Bühne. Für uns auf der Bühne ist es fast wie auf dem Broadway […]. Und ich mag pompöse Darstellungen. Ich wurde eingeladen, bei dem Film mitzuwirken und musste weder vorsprechen noch sonst etwas tun, weil mich das nicht wirklich interessiert. Ich habe das schon einmal gemacht, und es ist nicht wirklich mein Ding. Aber er hat mich eingeladen, mitzumachen. Es gab noch ein paar andere Dinge, die ich vorher gemacht hatte.

Joe Berlinger (Regisseur – Anm.d.A.) bat mich, etwas Ähnliches in dem Ted Bundy-Dokumentarfilm (‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, 2019 – Anm.d.A.) zu machen, den er gedreht hat. Es war so, als ob ich sagen würde: ‚Ich habe diese Rolle. Du wärst perfekt dafür. Komm, lass es uns machen.‘ Und das ist vermutlich etwas ähnliches wie das, was Peter Dinklage oder der Regisseur im Sinn hatten. Nach dem Motto: ‚Hey, das ist eine Rolle. Du musst nichts tun […]. Sei einfach du selbst.‘ Das kann ich.“ ‘Das Dickicht’ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Joe R. Lansdale und kommt am Freitag, den 6. September in den USA in die Kinos. Ein deutscher Starttermin ist bisher nicht bekannt.

