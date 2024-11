Mike Shinoda zu Comeback: „Dinge passierten organisch“

Mike Shinoda hat erneut in einem Interview über das Linkin Park-Comeback gesprochen. Im Gespräch auf dem US-Radiosender KROQ sprach der Strippenzieher der Band über seine Gefühle während der Zeit, als sich die Besetzung vervollständigte und dadurch veränderte, indem Sängerin Emily Armstrong und Drummer Colin Brittain fest hinzustießen, und Alex Feder als Live-Gitarrist für Brad Delson auf Tour dabei ist.

„Es ist echt kompliziert“, räumt Mike Shinoda unverblümt ein. „Vor zwei Jahren war alles sehr überwältigend für mich. Und ich finde, das Beste, was wir gemacht haben, war, die Dinge im Grunde in der Reihenfolge und zu ihren Zeitpunkten geschehen zu lassen, wie sie sich ergeben haben. Wir haben die Dinge organisch passieren lassen und uns nicht zu sehr gedrängt. Wohin wir uns letztendlich entwickelt haben, ist, dass wir einander einfach natürlich gefunden haben. Wir haben diese neue Besetzung gefunden, haben im Besonderen Emily und Colin gefunden. Und die Musik kam basierend darauf in den Fokus, woran wir den meisten Spaß hatten.“

Was ist die DNS der Band?

Des Weiteren antwortete Mike Shinoda auf die Anmerkung des Moderators, das neue Album FROM ZERO klinge fast wie eine Rückkehr zu den Wurzeln der Band: „Ich liebe, dass die Platte so eine starke Linkin Park-DNS hat. Es fühlt sich wirklich an wie Linkin Park. Aber ich finde, dass es auf der Scheibe einen Teil gibt, der über den alten Sound verfügt, und einen Teil, der jede Ära der Band repräsentiert.“

Bassist Dave Farrell ergänzte hierzu noch: „Ich weiß nicht, wie gut ich weiß, was die Linkin Park-DNS ist.“ Beim Songwriting seien sie einfach sie selbst gewesen, hätten dies ergründet und weitergemacht. „Bei diesem Prozess war es so cool und lohnend und antreibend, wie wir schrittweise Emily und Colin integrierten. Das fühlte sich an wie Linkin Park. Es fühlte sich für mich und uns an, dass es passt. Das waren die coolsten Momente während des ganzen Prozesses.“

