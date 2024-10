Mr. Bungle: Ex-Saxofonist droht lebenslange Haft

Mr Bungle backstage im Warfield Theater in San Francisco am 20. April 1992.

Der einstige Saxofonist von Mr. Bungle, Theobald „Theo“ Brooks Lengyel, wurde zu Beginn dieses Jahres verhaftet, weil er als Mordverdächtiger im Fall von Alice „Alyx“ Kamakaokalani Herrmann galt. Die 61-Jährige wurde am 12. Dezember 2023 von Verwandten als vermisst gemeldet, nachdem sie mehr als eine Woche nichts mehr von ihr gehört hatten.

Schuldig im Sinne der Anklage

Nun wurde dem 55-Jährigen der Prozess gemacht. Während des sechswöchigen Gerichtsverfahrens wurde eine Audioaufnahme abgespielt (angeblich von Alyx Herrmanns Telefon), in der sie um ihr Leben bettelte, während Theo Lengyel sie erdrosselte. Lengyel und Herrmann waren zuvor verheiratet und hatten sich 2017, nach einem Vorfall häuslicher Gewalt, scheiden lassen. Zudem reichte Hermann damals eine einstweilige Verfügung gegen Lengyel ein.

Laut CBS San Francisco muss die Beweislage derart erdrückend gewesen sein, dass sich die Jury lediglich einen Tag lang berriet, bevor sie den Schuldspruch verkündete. Dieser lautet: Mord ersten Grades. Ihm droht nun eine lebenslange Haftstrafe. Die Verurteilung ist für nächsten Monat geplant.

Theo Lengyel war Mitglied der Avantgarde-Band Mr. Bungle und spielte dort von 1986 bis 1996 Saxofon, Klarinette und Keyboard. Gegründet wurden Mr. Bungle 1985 von Sänger Mike Patton (Faith No More), Gitarrist Trey Spruance und Bassist Trevor Dunn in Eureka, Kalifornien. Wegen „kreativer Differenzen“ trennte sich die Band von Lengyel, woraufhin dieser wohl sehr „sauer“geworden sei. „Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört“, sagte Trevor Dunn 2005 in einem Interview.

