Mr. Bungle: Ex-Saxophonist Verdächtiger in Vermisstenfall

Ein früheres Mitglied von Mr. Bungle wird von der Polizei gesucht. Wie das El Cerrito Police Department mitteilt, wird eine weibliche Person namens Alice „Alyx“ Kamakaokalani Herrmann vermisst. Die im kalifornischen Capitola ansässige 61-Jährige ist die Freundin von Musiker Theobald Brooks Lengyel aka Theo Lengyel. Selbiger gilt nun als Person von besonderem polizeilichem Interesse.

Auf der Flucht?

Die Verwandten der Frau haben Herrmann als vermisst gemeldet, nachdem sie eine Woche lang nichts von ihr gehört hatten. Zuletzt wurde sie am 13. Dezember in Santa Cruz gesehen. Die Ermittler machten ihr Auto vor dem Zuhause ihren Freundes Lengyel aus. Theo, der sich auch Mylo Stone nennt, hat offenbar nicht mit der Polizei kooperiert. Zudem ist Lengyel in den Tagen nach dem Verschwinden von Alice von El Cerrito nach Portland im US-Bundesstaat Oregon gefahren. Die Beamten aus El Cerrito arbeiten daher auch mit den Polizeibehörden von Capitola und Portland zusammen.

Laut SFGate war Lengyel ein Gründungsmitglied von Mr. Bungle. Theo spielte etwa zehn Jahre Saxophon, Klarinette und Keyboard bei der Formation um Frontmann Mike Patton (Faith No More) und Bassist Trevor Dunn. Er ist auf dem Demo THE RAGING WRATH OF THE EASTER BUNNY sowie den ersten beiden Major-Veröffentlichten MR. BUNGLE (1991) sowie DISCO VOLANTE (1995) zu hören. Wie Trevor Dunn 2005 in einem Interview verriet, verlief die Trennung von Lengyel nicht im Guten. „Wir haben einhellig entschieden, ohne ihn weiterzumachen, weil er nicht mit dem Rest der Band wuchs, und uns keine Sachen mehr einfielen, die er machen kann. Da wurde er sauer — und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.“

