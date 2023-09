Anthrax: Belladonna singt neues Album „zu gegebener Zeit“ ein

auch interessant

Das letzte Anthrax-Werk FOR ALL KINGS ist vor sieben Jahren erschienen. Die Thrash-Metaller arbeiten zwar bereits am Nachfolger sowie an neuen Songs. Doch bei den US-Amerikanern dauert zurzeit alles ein wenig länger — wohl wegen der verschiedenen Verpflichtungen der einzelnen Bandmitglieder. Gitarrist Scott Ian meinte zwar im August, dass er im September drei Lieder für Frontmann Joey Belladonna fertig haben will, damit dieser die Tracks einsingen könne.

Eine Frage des Timings

Dies entkräftete jedoch nun Belladonna im Gespräch mit dem Tulsa Music Stream. „Ich bin mir nicht sicher, ob es nächsten Monat passieren wird“, eröffnet Joey. „Nach heutigem Stand stellen wir immer noch Zeitpläne zusammen. Es dreht sich alles wirklich um Terminpläne. Doch zu gegebener Zeit werde ich es hinkriegen. Ich werde einfach alles raushauen.“

Des Weiteren ging es in dem Interview noch darum, dass Gitarrist Scott Ian die Texte schreibt, die Belladonna dann singen darf. „Ich liebe es zu texten“, bekundet Joey, „doch es ist Scotts Sache. Er vergräbt sich in diese Themen — und dann wir haben alle unsere eigenen Gedanken zu den Liedern. Ich grabe dann noch viel tiefer. Wenn man anfängt, über etwas zu singen, muss man herausfinden, was man machen will. Welchen Ton man anschlagen will. Welchen Tonumfang es haben soll. Die Herangehensweise ist sehr wichtig.

FOR ALL KINGS JETZT BEI AMAZON HOLEN!

Es gibt die Texte. Doch am Ende des Tages muss ich so gut, eingängig und angemessen singen, um die Sache zu meinem Ding und meinem Stil zu machen. Offensichtlich sind wir keine Hit-orientierte Band, aber ich ziele immer auf etwas cooles, nettes und anderes ab, um die Leute zu überraschen. Ich habe meinen eigenen Stil, also mache ich einfach mein Ding.“ Dass aktuell alles länger dauert bei Anthrax, ist klar. Charlie Benante trommelt bei Pantera. Und Scott Ian spielt mit Faith No More-Sänger Mike Patton bei Mr. Bungle. Insofern müssen wir wohl noch ein klein wenig Geduld haben.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.