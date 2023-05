Anthrax sind zurück im Studio

Frohe Kunde an der Thrash-Front: Anthrax arbeiten derzeit am Nachfolger ihres 2016er-Albums FOR ALL KINGS. Dafür arbeiten sie erneut mit Produzent Jay Ruston zusammen, mit dem sie seit der 2011er-Platte WORSHIP MUSIC alles aufgenommen haben.„Wir waren mit Produzent Jay Ruston im Studio und haben grundlegende Tracks aufgenommen, um Joey Belladonna für die Gesangsaufnahmen und Jonathan Donais für seine Leads und Soli vorzubereiten“, schreiben Anthrax über ihre Studiozeit. Zugleich beschwichtigen sie: „Zurzeit gibt es weder einen Titel noch ein Veröffentlichungsdatum.“

Gitarrist Scott Ian und Schlagzeuger Charlie Benante diskutierten kürzlich die Möglichkeit, eine EP statt eines Albums zu veröffentlichen. „Es ist jetzt alles anders“, sagte Ian in einem Interview 2022. „Slipknot sagen jetzt, warum überhaupt noch ganze Alben machen – ich verstehe das. Ich liebe noch immer ein komplettes Album, aber gleichzeitig verstehe ich auch, dass es keinen Sinn ergibt, jemandem elf Songs zu geben. Die meisten Leute hören sich keine Alben mehr an.“

Weniger Songs = Mehr Livechancen

Der 59-Jährige erzählt weiter: „Alles, was ich weiß, ist, dass wir irgendwann in den nächsten Monaten wahrscheinlich 14 oder 15 Sachen haben werden und dann müssen wir entscheiden, wann wir sie aufnehmen und wie wir sie veröffentlichen.“ Drummer Benante fügt hinzu. „Wenn Anthrax fünf Songs veröffentlicht haben und man diese fünf Songs hat, nimmt man sie heutzutage auf eine ganz andere Art und Weise auf. Ich denke, das ist vielleicht der richtige Weg, anstatt jedem elf Songs zu geben und dann zu sagen: ‚Oh – ich hatte nur die Chance, mir die ersten vier oder fünf anzuhören‘.“

Ian merkte noch an, dass Anthrax in der Regel nur ein paar Songs von jedem Album spielen und die Veröffentlichung einer Handvoll EPs der Band die Möglichkeit geben könnte, mehr des neuen Materials live zu spielen. „Selbst für uns ist es so, dass wir eine Platte mit zehn oder elf Songs herausbringen, mit dem Gedanken: ‚Oh mann, ich kann es nicht erwarten, diesen Song live zu spielen, und ich kann es nicht erwarten, diesen Song live zu spielen‘. Von FOR ALL KINGS haben wir definitiv nicht alle Songs gespielt. Ich glaube, es sind vielleicht sechs Stücke auf der Platte, die gespielt wurden – und das war’s. Ich habe fast das Gefühl, dass man sie vergeudet. Wenn man nur fünf Songs herausbringt, wäre es ein Leichtes, alle fünf davon auf einer neuen Tour zu spielen.“

