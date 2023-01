Joey Belladonna rekapituliert seinen Anthrax-Rauswurf (1992)

Joey Belladonna hat nicht durchwegs bei Anthrax gesungen. Der US-Amerikaner stand zwar insgesamt für die längste Zeit am Mikro bei den Thrash-Metallern, doch 1992 flog er aufgrund von Differenzen aus der Band. Im Interview mit „The Metal Voice“ (siehe Video unten) erinnert sich der 62-Jährige daran sowie an seinen zweiten Wiedereinstieg im Jahr 2010.

Entspannte Rückschau

So gab der Anthrax-Sänger über seine Demission von damals zu Protokoll: „Niemand will hören, dass er falsch lag. Keiner will das hören. Das ist alles in meinem Gedächtnis, abgespeichert. […] Ich werde weiter so bescheiden wie möglich bleiben und voranschreiten, denn das wollen wir alle machen.“ Des Weiteren rekapitulierte Joey Belladonna seinen persönlichen Neuanfang mit Anthrax. Die New Yorker Formation durchlebte in den Nuller Jahren eine turbulente Zeit. So sang Belladonna zwar von 2005 bis 2008 wieder bei Anthrax, doch eine vollumfängliche Reunion inklusive neuem Album ging ihm offenbar zu weit.

Sein Nachfolger/Vorgänger John Bush (Armored Saint) wollte zunächst auch nicht, kam aber letztlich zurück, nachdem Interimsvokalist Dan Nelson krankheitsbedingt ausfiel. Nach Bushs erneuten Ausstieg machte Joey wieder mit, obwohl das einige Leute nicht toll fanden. „Manch einer sagte: ‚Was? Seid ihr verrückt?‘ Jeder hatte Beziehungen. Das ist es ähnlich. Entweder man ist auf derselben Wellenlänge. Oder man kann ein wenig davon abweichen, sie vom Kurs abbringen und viel mehr vom anderen erwarten, als man selber tut. Und was sind die Gründe. Da kann es gewiss viele geben. Manchmal gibt es gar keinen Grund. Und welche Lehren zieht man daraus?

Das muss dann zurückverfolgen. Und man muss es wieder aufgreifen. Ich freue mich für die Fans. Ich finde, die Leute müssen es so sehen, wie es war. Das war nichts falsches dran in meinen Augen. Alles, was wir gemacht haben — sogar bis zur letzten Minute, bevor ich weg war — war gutes Zeug. ‘Persistence Of Time’, komm schon!“

