Nestor: Ein Herz für den Nachwuchs

Sänger, Band-Visionär und Songwriter Tobias Gustavsson lässt es sich nicht nehmen, für einen ausführlich plüschigen Plausch höchstpersönlich in der Berliner Niederlassung der Plattenfirma Napalm Records vorstellig zu werden. Für Gustavsson ist der Hauptstadtbesuch keineswegs eine Premiere, hatte der talentierte Musiker und Komponist doch vor Jahren selbst hier gelebt und – neben unter anderem Aufnahmen mit Silbermond – sogar für die deutsche Girl-Group No Angels einen Song mit dem im Nachhinein bezeichnenden Titel ‘Been Here Before’ (2007) co-komponiert. Doch das nur am Rande.

Dass für die Newcomer Nestor der Erfolg des ersten Albums nicht ohne nachträglichen Druck daherkam, weiß auch Gustavsson, der das Thema direkt adressiert. „Wenn so viele Leute das Debüt mögen, will man sie keinesfalls enttäuschen. Also versucht man etwas in eine ähnliche Richtung, aber auch ein paar Dinge anders zu machen. Nachdem ich endlich zwei, drei Songs beisammenhatte, die relativ schnell Form angenommen hatten, fühlte es sich zumindest etwas leichter an“, sagt der Sänger, die inhaltliche Prämisse des Albums gleich im Nachsatz miterklärend:

Verweigerungshaltung

„Es gibt den psychologischen Begriff ,Peter-Pan-Syndrom‘, der eine Verweigerungshaltung gegenüber dem Erwachsenwerden bezeichnet, was an sich eine negative Sache darstellt. Das war der Stein des Anstoßes für mich. Ich habe daraufhin den Titel des ersten Albums aufgegriffen und ein Szenario gezeichnet, welches nun von Teenagern bestimmt ist, die in einer Kleinstadt leben, ausbrechen und Rock-Stars werden wollen, während sie von allen um sie herum für ihre Träume belächelt und entsprechend entmutigt werden.“

