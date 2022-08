Parkway Drive: Exklusiver Pop-up Store & Pre-Listening in Berlin

Die australischen Metal-Schwergewichte Parkway Drive – Winston McCall (Gesang), Luke Kilpatrick (Gitarre), Jeff Ling (Gitarre), Jia O’Connor (Bass) und Ben Gordon (Schlagzeug) – überraschen uns unmittelbar vor der Veröffentlichung ihres siebten Albums DARKER STILL (VÖ: 09.09. über Epitaph/Indigo) mit einem exklusiven Event in Berlin!

Am Abend des 08.09. steigt im Festsaal Kreuzberg in Berlin ein Album-Pre-Listening in Anwesenheit der kompletten Band, auf das im unmittelbaren Anschluss ein Q&A folgt, in dessen Rahmen unter anderem die Anwesenden Fragen an den sympathischen Fünfer aus Down Under los werden können.

Live-Q&A in Anwesenheit der kompletten Band

Darüber hinaus wird es für Fans die Möglichkeit geben, über das Event an exklusives DARKER STILL-Vinyl sowie individuelle Parkway Drive-Shirts zu gelangen, die über einen Screen Printer vor Ort bedruckt werden. Dazu erwartet die Besucher eine Ausstellung zum DARKER STILL-Album-Artwork, die von neuen Videoprojektionen der Band begleitet wird.

METAL HAMMER präsentiert:

Parkway Drive

Berlin Pop-up Store inklusive Album-Pre-Listening und Q&A DARKER STILL in Anwesenheit der Band!

08.09.2022 Berlin, Festsaal Kreuzberg

Doors: 18 Uhr | Beginn Pre-Listening: 19 UHR

Der Eintritt ist frei!

Am 9. September beginnt dann in Leipzig die große Arena-Tour der Band und führt sie durch zahlreiche weitere Metropolen. Als Support haben Parkway Drive mit While She Sleeps einen weiteren Hochkaräter an Bord.

Parkway Drive live 2022

Support: While She Sleeps