Anlässlich der Veröffentlichung seines zweiten Soloalbums gibt Marko Hietala derzeit viele Interviews, in denen er ein Resümee der vergangenen Jahre zieht.

Marko Hietala veröffentlicht demnächst sein zweites Soloalbum namens ROSES FROM THE DEEP. Außerdem hat der sympathische Finne gerade erst seinen 59. Geburtstag gefeiert, was ihn wahrscheinlich umso mehr resümieren lässt. Und das tut er derzeit in etlichen Interviews. Im Gespräch mit Belgian Jasper sprach der ehemalige Nightwish-Bassist und -Sänger beispielsweise über seinen Wunsch, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Außerdem verfolge er mehrere Projekte, seit er die Band vor vier Jahren verlassen hat. „Ich hatte einige wirklich schlechte Jahre hinter mir und es ist Zeit, weiterzumachen. Das sagt nicht zwingend etwas über die Band aus. Ich musste nur einige Dinge…