Power Trip spielen ihre erste Show seit Riley Gales Tod

In einem neuen Interview mit ‘Sh!t Talk Reviews’ sprach Power Trip-Gitarrist Blake Ibanez über die Rückkehr der texanischen Thrasher auf die Bühne für ihre ersten vollständigen Auftritte seit dem tragischen Tod von Frontmann Riley Gale im Jahr 2020.

Als neuer Frontmann sprang Seth Gilmore ein, der in der texanischen Hardcore- und Punk-Szene sich vor allem durch seine Rolle als Sänger von Skourge und Fugitive einen Namen gemacht hat. In letzterer spielt er sogar zusammen mit Ibanez, insofern schien Gilmore eine nahe liegende Wahl für den Posten am Mikrofon bei Power Trip gewesen zu sein. „Er ist ein Naturtalent. Er steht schon lange auf der Bühne. Nachdem wir all dieses Fugitive-Zeug […] gemacht hatten, fiel mir auf, dass seine Stimme wahnsinnig gut ist, und er fühlt sich auf der Bühne wirklich wohl. Ich glaube, ich habe ihn schon vor dem Start von Fugitive gefragt, ob er […] vielleicht etwas ausprobieren oder in einen dieser Songs etwas einbringen möchte.

Zu diesem Zeitpunkt war es schon etwas länger her. Und ich glaube, wir hatten bereits zusammen gespielt. Die Fans von Power Trip wussten, wer er war. Was wir tun, spiegelt nicht das Verlangen wider, die Band neu formieren zu wollen. Wir […] werden wir nicht einfach YouTube-Auditions für einen Typen abhalten, der wie Riley klingt, sondern ihn mitbringen. Es wird jemand sein, der ein Freund von uns ist, der aus unserer Welt, aus unserer Szene kommt. Und ich denke, das ist uns gelungen. Es ist schon zu lange her, seit Power Trip das letzte Mal aufgetreten sind.“

