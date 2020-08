Power Trip-Sänger Riley Gale gestorben

In den zweitausender Jahren gab es bei Anthrax einige Besetzungswechsel am Mikrofon. Beinahe hätte Corey Taylor ein Album mit der Band aufgenommen – jedoch funkte das Slipknot-Label dazwischen.

Corey Taylor ist bekannt als Frontmann von Slipknot und Stone Sour, mittlerweile aber auch auch solo unterwegs. Zu Gast bei SiriusXM's "Trunk Nation Virtual Invasion" sinnierte der Musiker darüber, welche anderen Wege er in seiner Karriere hätte eingeschlagen können. Und zwar hatte der Sänger in den zweitausender Jahren die Gelegenheit mit Anthrax ein Album aufzunehmen, als die Thrash-Legenden gerade nach einem neuen Sänger suchten und einige Wechseleien am Mikro durchmachten. Taylor erzählte: "Es war etwas, worüber wir nicht wirklich lange gesprochen hatten. Wir hatten darüber geredet, es einmalig zu versuchen, aber wir wollten eigentlich nur sehen, was passieren könnte." Zufälliger Einfall…