Powerwolf veröffentlichen THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT

Ende 2021 präsentierten Powerwolf, die momentan erfolgreichste deutsche Metal-Band, ein Streaming Event in nie dagewesenen Ausmaßen. Lautstark und bildgewaltig lieferte die Band Ende 2021 THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT. Am 08. Juli 2022 erscheint dies nun auf DVD, BluRay und vielen weiteren physischen Formaten.

Ein Live-Spektakel, das auch nach wiederholten Durchläufen viele weitere Details entdecken lässt. Sichere dir hier deine Version von THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT.

Powerwolf: THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT

Tracklist

Chapter I – Temptation

1 Prologue / Monumental Mass Theme

2 Faster Than the Flame

3 Venom Of Venus

4 Stossgebet

5 Demons Are A Girl‘s Best Friend

Chapter II – Sin

6 Dancing with the Dead

7 Cardinal Sin

8 Resurrection By Erection

9 We Drink Your Blood

10 Glaubenskraft

Chapter III – Confession

11 Fire & Forgive

12 Beast of Gévaudan

13 Incense & Iron

14 Where The Wild Wolves Have Gone

Chapter IV – Forgiveness

15 Amen & Attack

16 Army of the Night

17 Blood for Blood (Faoladh)

18 Armata Strigoi

19 Epilogue / Monumental Mass Theme

Einen Eindruck dieser Produktion liefert das bereits veröffentlichte Video zu ‘Fire & Forgive’:

THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT ist in folgenden Formaten erhältlich:

48 Seiten Mediabook (inkl. BluRay, DVD) DVD Format – THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT & Hallowed Be The Holy Ground: Live At Wacken 2019

96 Seiten Earbook – TV Wolf Cover (inkl. Hardticket) – limitert auf 1000 (Napalm Records Shop exklusiv)

96 Seiten Earbook – Wolfskirche Cover – limitert auf 1500

4 LP Vinylbox Napalm (inkl. Vinyl THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT Vinyl Hallowed Be The Holy Ground: Live At Wacken 2019 + Cover Poster & Totale Poster) – limitert auf 500 (Napalm Records Shop exklusiv)

4 LP Vinylbox EMP (inkl. Vinyl THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT + Vinyl Hallowed Be The Holy Ground: Live At Wacken 2019 + Cover Poster & Fackeln Poster) – limitert auf 500 (EMP exklusiv)

4 LP Vinylbox Powerwolf (inkl. Vinyl THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT + Vinyl Hallowed Be The Holy Ground: Live At Wacken 2019 + Cover Poster & Group Poster) – limitert auf 500 (Powerwolf Bandshop exklusiv)

Boxset (inkl. Mediabook, Jewelcase, Flagge, Ticket, Poster, Armband) – limitiert auf 900 (Amazon Deutschland exklusiv)

2 CD Jewelcase

2 LP Gatefold Vinyl

Musikkassette

Digital Album