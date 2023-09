Die griechischen Power Metal-Ikonen Firewind und die deutsche Power Metal-Legende Masterplan gehen gemeinsam auf "Masters Of Fire"-Tour 2024.

Masterplan wurden 2002 von Roland Grapow und Uli Kusch gegründet, die sich kurz vorher von Helloween getrennt hatten. Die beiden Ex-Helloween-Musiker holten den erstklassiken Sänger Jorn Lande, Keyboarder Axel Mackenrott und Bassist Jan S. Eckert ins Boot. Eine absolute Supergroup! Die neue Band überzeugte sofort. Ihr Debütalbum MASTERPLAN schlug 2003 ein wie eine Bombe in der Metal-Szene und feierte Chart-Erfolge in ganz Europa. Die Band arbeitete mit verschiedenen Europatourneen an ihrer stetig wachsenden Fanbase. Vor allem das zweite Album AERONAUTICS (2005) untermauerte den hohen Anspruch, den die Band an sich selbst stellt. Vor dem dritten Album MK II (2007) verließen…