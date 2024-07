Rammstein gehen angeblich 2025/26 nicht auf Tour

auch interessant

Rammstein waren dieses Jahr mal wieder auf großer Stadiontournee. Einem Gerücht zufolge wollen Till Lindemann und Co. nun aber eine Pause einlegen. Wie die Instagram-Seite ‘Rammstein Belgium’ berichtet, soll es in den kommenden beiden Jahren ruhig werden um die Band. Über weitere Pläne wird dort ebenfalls spekuliert.

Durchschnaufen

Geleakt haben soll diese Informationen kein Geringerer als Gitarrist Paul Landers — und zwar am gestrigen Sonntag, den 28. Juli 2024 im Umfeld der drei Shows in Gelsenkirchen. Die Formation gastierte bereits am 26. und 27. Juli auf Schalke beziehungsweise in der Veltins-Arena. Drei weitere Konzerte stehen am heutigen 29. Juli sowie 30. und 31. Juli an. Bei „Rammstein Belgium“ heißt es jedenfalls:

„2025 und 2026 wird es keine Rammstein-Tournee geben. Die Band wird sich ein Jahr freinehmen. Dann wird sie sich ein weiteres Jahr freinehmen. Und danach werden sie schauen. Die Gruppe plant ‘Ramm4’ als Single zu veröffentlichen. Die Dokumentation, die zuvor im Gespräch war, wird einen Erscheinungstermin bekommen, aber hier gibt es noch kein Datum. Dies hat Paul Landers erzählt, der zu den Fans gegangen ist, die am Stadion in Gelsenkirchen warteten, um mit ihnen zu reden.“ Wie viel an dem Ganzen dran ist, bleibt erst einmal abzuwarten. Von offizieller Seite liegt hierzu noch keine Meldung vor.

RAMMSTEIN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Für Freude bei den Fans sorgte zuletzt ein kleines Mädchen im Schneewittchen-Kostüm. Die Kleine schaffte es sowohl bei einem der beiden Gastspiele im niederländischen Nijmegen (18. & 19. Juni 2024) als auch beim zweiten Stelldichein von Rammstein in Frankfurt (13. Juli 2024) ins Schlauchboot zu klettern, das die Zuschauer nach dem nur mit Piano begleiteten ‘Engel’ von der kleinen Bühne zurück zur Hauptbühne tragen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.