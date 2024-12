Redaktions-Charts 2024: Tamara Jungmann

METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Nightwish nach.

Die besten Alben 2024: Kissin’ Dynamite BACK WITH A BANG Moon Shot THE POWER Judas Priest INVINCIBLE SHIELD Nestor TEENAGE REBEL Iotunn KINSHIP Linkin Park FROM ZERO Opeth THE LAST WILL AND TESTAMENT In Extremo WOLKENSCHIEBER Unto Others NEVER, NEVERLAND Mehnersmoos NEUES VON MEHNERSMOOS Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die…