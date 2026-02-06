Man sollte es nicht meinen, aber Maynard James Keenans Kunstkapelle kann auch eingängig – im ­Rahmen ihrer Möglichkeiten, versteht sich. Laut Multiinstrumentalist und Hauptproduzent Mat Mitchell liegt das vor allem an den rohen Kanten der Gitarre, die das Trio auf seinem mittlerweile fünften Longplayer verstärkt einbauen wollte. Das bewegt sich gewiss nicht auf dem energetischen Level von Tool oder A Perfect Circle, aber für (unter anderem dank der betörenden Sirene Carina Round) hypnotisierende und scharfzüngige Kopf­nicker-Tracks wie ‘Bad Wolf’, ‘Self Evident’, ‘Public Stoning’ oder ‘Mantastic’ hat es gelangt. Mal wieder haben Puscifer eine ganze Wagenladung ihrer Musikerfreunde zur Mitwirkung verhaftet – zum Beispiel bei ‘Seven One’ mit Bassist Tony Levin (King Crimson, Peter Gabriel, Yes), Drummer Danny Carey (Tool) sowie Erzähler Ian Ross (dem Vater von Trent Reznors Konter-Part bei Nine Inch Nails, Atticus Ross). Inhaltlich haben Keenan und Co. einige aktuelle Entwicklungen anzuprangern: „Was wir derzeit um uns herum sehen, erscheint uns nicht normal. Bei Weitem nicht.“ Zusammen ist man einfach weniger allein.

