Sepultura: Kisser lädt Cavalera-Brüder zu finaler Show ein

Sepultura spielen zurzeit eine ausgedehnte Abschiedstournee, mit der sie zugleich ihr 40. Band-Jubiläum feiern. Im Zuge dessen nehmen die Brasilianer 40 Songs in 40 verschiedenen Städten auf, welche dann in Form eines Live-Albums erscheinen. Im Interview bei Moshpit Passion sollte Gitarrist Andreas Kisser darüber Auskunft geben, ob auch Lieder vom letzten Konzert der Gruppe überhaupt auf der Scheibe landen werden.

Schauen wir mal…

„Wer weiß?“, hielt es sich Kisser offen. „Alles ist möglich. Wir haben drei große Shows in São Paulo gespielt, bevor wir in die Vereinigten Staaten von Amerika geflogen sind. Und wir haben die ganze Show aufgenommen — mit Kameras und so weiter. Natürlich ist das Material, das wir für das Live-Album aufnehmen, nur Audio. Und wir planen, dass das finale Abschiedskonzert 2026 in São Paulo stattfindet. Aktuell mögen wir es, irgendwohin zu fahren. Wir besuchen gerne Orte, an denen wir zuvor noch nicht waren. Gerne verabschieden wir uns in entspannter Stimmung.

Es besteht keine Eile. Es gibt keinen Grund, uns abzuhetzen. Wir genießen den Augenblick sehr und feiern das Momentum. Es ist fantastisch und großartig. Das wird ebenfalls in der Aufnahme sein: Diese tolle Stimmung, diese Verbindung, die wir mit dem Publikum haben. Aber alles ist möglich. Natürlich wäre es großartig, die letzte Show im Kasten zu haben. Wir möchten alle ehemaligen Mitglieder — inklusive die Cavalera-Brüder — dazu einladen. Lasst uns schauen, was passiert. Wir arbeiten darauf hin, eine große Feier für die Fans umzusetzen.“

