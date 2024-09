Neben der ganzen Aufregung um die Reunion von Linkin Park darf man eine viel essenziellere Wiedervereinigung nicht unter den Tisch kehren — auch wenn sie nur für drei Konzerte stattfindet. Denn Slayer spielen in den diesen Tagen bekanntlich drei Mal in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das erste Stelldichein ging am gestrigen 22. September 2024 beim Riot Fest in Chicago über die Bühne. Die Setlist und Fan-Videos finden sich weiter unten.

Im Douglas Park schmissen Kerry King und Co. zum ersten Mal seit fünf Jahren ihre Verstärker an. Zum Besten gaben die Thrash-Ikonen insgesamt zwanzig liebgewonnene Klassiker der Marke ‘Raining Blood’, ‘Seasons In The Abyss’, ‘Angel Of Death’, ‘South Of Heaven’ und ‘Disciple’. Die im Februar kommuniziert Reunion in der Besetzung von 2019 (mit Bassist Tom Araya, den Gitarristen Kerry King und Gary Holt sowie Drummer Paul Bostaph) kam sehr überraschend. Zum einen, weil Kerry kurz zuvor seine erste Soloscheibe angekündigt hatte. Zum anderen weil King eine Wiedervereinigung stets kategorisch ausgeschlossen hatte. Zuletzt stellte der Glatzkopf sogar Konzerte in Europa in Aussicht.

Keine Überraschung