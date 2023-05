Am vergangenen Wochenende fand in São Paulo, Brasilien, die erste SUMMER BREEZE Edition auf südamerikanischem Boden statt. Das mitten in der Stadt liegende ‚Memorial da América Latina‘ verwandelte sich in ein spannendes Festival-Gelände voller Erlebnisse auf und neben den Bühnen.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert Summer Breeze 2023: Alle Infos zum Open Air-Festival Wir haben hier alle wichtigen Infos zum Summer Breeze Open Air 2023 für euch zusammengetragen. Neue Bands, Ticket-News und vieles mehr. Mit unzähligen neuen Eindrücken und voller Begeisterung kehrte das deutsche Team am Dienstag aus São Paulo zurück. Festivalgründer Achim Ostertag berichtet voller Elan: „Eine unglaubliche Woche liegt hinter uns. Es war extrem spannend zu sehen, wo die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten im Ablauf einer solchen Produktion liegen. Unsere brasilianischen KollegInnen vor Ort haben einen starken Job gemacht! Und dann die Begeisterung der Fans für dieses etwas andere, europäische Konzept eines Festivals zu erleben, war toll. Wir sind sehr zufrieden mit der ersten Edition und freuen uns schon jetzt auf die nächste Runde in São Paulo in 2024!“

Schon seit einigen Jahren schwebte der Traum in den Köpfen der deutschen sowie brasilianischen Veranstaltungs-Teams, das europäische Festival-Erlebnis und die einzigartige Summer Breeze-Stimmung nach Brasilien zu bringen. „Es ist beindruckend wie gut es unseren brasilianischen Freunden gelungen ist den familiären SUMMER BREEZE Vibe gleich in der ersten Edition in Brasilien zu etablieren. Sowohl im Publikum als auch im Orga-Team herrschte ein tolles Miteinanander!“

