Ein langjähriger Wegbegleiter von Powerwolf ist Summer Breeze-Veranstalter Achim Ostertag. Er berichtet uns, wie er die Live-Premiere 2023 vor Ort erlebte und was für ihn das Besondere an dieser Band ist.

Das komplette Interview mit Powerwolf findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Achim, 2023 haben Powerwolf eine spektakuläre Headlinershow beim Summer Breeze gespielt. Eines der Highlights war der Einsatz von Augmented Reality: Im Livestream und auf den Videoleinwänden war zwischenzeitlich ein riesiger Wolf zu sehen, der über der Bühne herumturnte. Wie hast du die Show und diese besondere Aktion miterlebt? Achim Ostertag: Ich habe es im Livestream in meinem Büro gesehen. Das war super! Als wir von dieser Möglichkeit hörten,…