Sven Dirkschneider bricht Nordamerika-Tour ab

Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.

Normalerweise trommelt Sven Dirkschneider bei U.D.O./Dirkschneider. Nun musste der Spross des ehemaligen Accept-Sängers seine Drumsticks jedoch beiseite legen, da er aus „persönlichen Gründen“ die laufende „Balls To The Wall 40th Anniversary Tour“ abbrechen und nach Hause fahren musste.

In einem offiziellen Statement in den Sozialen Medien heißt es: „Während die letzten Shows dieser großartigen Tour in den USA und Kanada mit voller Kraft stattfinden werden, ist Sven aus privaten, persönlichen Gründen leider gezwungen, nach Hause zu fliegen. Er entschuldigt sich aufrichtig bei allen Fans, die die Shows besucht haben." Für Ersatz ist jedoch bereits gesorgt. „Wir werden alle Shows wie geplant spielen, wobei niemand Geringeres als Svens Techniker Matthias Kassner das Schlagzeug übernimmt, während sich Sven um andere wichtige Faktoren kümmert."

Die Show muss weitergehen

Auf die Gründe gehen Udo Dirkschneider und seine Kollegen nicht ein, schreiben jedoch: „Bitte respektiert zu diesem Zeitpunkt seine Privatsphäre. Dies ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, um sicherzustellen, dass diese Termine stattfinden, anstatt sie abzusagen. Rockt mit uns, denn wir können es kaum erwarten, euch alle zu sehen!“

In den USA stehen aktuell noch fünf Termine auf dem Tourneeplan, die wohl ohne den jungen Dirkschneider stattfinden werden. Nach einer kurzen Pause soll es im November nach Südamerika gehen. Ob Sven dort wieder mit von der Partie sein wird oder ein Ersatztrommler, ist bislang noch unklar. Sollten die Gründe nicht allzu schwerwiegend sein, stehen die Chancen jedoch gut, dass er beim Start der Europatournee im Februar 2025 wieder an den Drums sitzt. Immerhin war Dirkschneider Senior vor dem Tourneestart noch voller Vorfreude. Aber manchmal passieren Dinge, die im Vorfeld nicht geplant sind. Gut, dass hier improvisiert und schnell Ersatz gefunden werden konnte.

