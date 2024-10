Thundermother: Guernica Mancini ist stolz auf Rauswurf

Die ehemalige Thundermother-Frontfrau Guernica Mancini ist stolz auf ihre Entlassung durch Band-Chefin Filippa Nässil. Dies gab die The Gems-Sängerin in einem aktuellen Interview beim The Whatever, Buddy?! Podcast zu Protokoll. Für sie sei der Rausschmiss wie ein „Ehrenabzeichen“. Auf die Gründe für ihre Demission angesprochen, erwiderte Mancino: „Es sind eine Million Gründe. Aber ich würde sagen, der Nummer eins-Grund ist, dass mich die Gitarristin hasst — und wir als Menschen das genaue Gegenteil sind. Ich habe ihr immer irgendwie Paroli geboten, habe mir nichts von ihr gefallen lassen.

Und es war wie eine fortwährende Welle von Beschimpfungen. Ehrlich gesagt schäme ich mich für gar nichts. Und ich bin sogar stolz darauf, dass ich gefeuert wurde — das ist fast wie ein Ehrenabzeichen. Das bedeutet, dass ich wirklich ein guter Mensch bin, denn ich bin nicht die Erste, der das passiert ist. Wir sind die sechste Besetzung, die rausgeworfen wurde. Und nun sind wir tatsächlich mit allen ehemaligen Band-Mitgliedern befreundet, den ehemaligen Thundermothers. Wir haben eine eigene kleine Gemeinschaft von Überlebenden. Und wir sind offen für das neue Line-up, wenn es an der Zeit ist, dass sie ausgetauscht werden. Dann erwarten wir sie mit offenen Armen, denn wir wissen genau, was sie durchgemacht haben.

Zusammen ist man weniger allein

Des Weiteren erzählte Guernica, wie sie es fand, dass Drummerin Emlee Johansson und Bassistin Mona Lindgren nach ihrem Rauswurf ihrerseits den Dienst bei Thundermother quittierten. „Ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr und bin immer dafür dankbar. So finde ich, dass ich zwei echt fantastische Leute an meiner Seite habe. Wenn sie das nicht gemacht hätten, würde ich vermutlich in einem riesigen dunklen Depressionsloch stecken. Es wäre schwieriger, mich aufzuraffen, denn wir haben zusammen geweint, Songs geschrieben und sind gemeinsam durch den Schmerz der Trennung gegangen. Wir haben all das als Treibstoff im Songwriting benutzt. Das kann man ziemlich klar auf unserem Debütalbum PHOENIX hören.

Wir haben uns einfach entschieden, wirklich schnell zu arbeiten. Im Grunde haben wir in derselben Woche, in der es passiert ist, eine Schreib-Session gebucht. Und wir wollten, dass unsere erste Single noch schneller erscheint, doch dann wurden wir innerhalb von drei Monaten unter Vertrag genommen.“ Guernica, Emle und Mona gründeten in Folge ihre neue Band The Gems. Filippa Nässil holte anschließend Bassistin Majsan Lindberg zurück in die Band sowie Sängerin Linnéa Vikström (Therion, At The Movies) und Schlagzeugerin Joan Massing (Honey Creek) neu zu Thundermother.

