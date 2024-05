Thundermother: Filippa Nässil ist schwanger

Foto: Mats Vassfjord. All rights reserved.

auch interessant

Zuwachs im Thundermother-Lager! Band-Kopf Filippa Nässil erwartet ein Kind.

Frohe Kunde mit Familienfoto

Empfehlung der Redaktion The Gems: Thundermother war schon immer ein Soloprojekt Hard Rock Laut den drei The Gems-Musikerinnen war Thundermother im Grunde schon immer die Solo-Show von Gitarristin Filippa Nässil. Über die Sozialen Medien teilte sie gestern ihre Schwangerschaft mit. Zu sehen gibt es ein Urlaubs-Selfie zusammen mit ihrem Partner Pontus Snibb, Sänger und Gitarrist der Rock-Gruppe Bonafide. Beide lächeln; die Musikerin trägt auf dem Foto einen Bikini, der Babybauch ist eindeutig zu erkennen. Zu dem Schnappschuss schrieb Filippa Nässil: „A Bonafide thunderMOTHER“, kam ihren Fans mit dem naheliegenden Wortspiel also bereits zuvor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Filippa Nässil ist in 28. Schwangerschaftswoche

In den Kommentaren zu dem Post verriet die Gitarristin außerdem, wie weit die Schwangerschaft bereits fortgeschritten sei. Da gab sie die gerade begonnene 28. Schwangerschaftswoche an, was das Ende des siebten Schwangerschaftsmonats bedeutet. Für die 37-Jährige ist es das erste Kind. Schon im April hatte sie Fotos hochgeladen, auf denen die Schwangerschaft zu erkennen ist, allerdings hatte sie die Umstände da nicht kommentiert. Umso größer ist nun der Zuspruch – unter anderem gratulierte Cobra Spell-Gitarristin Sonia Anubis. Die beiden Bands gehen von Anfang Februar bis Anfang April 2025 gemeinsam auf Tour.



An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuvor: Abstriche bei Thundermother

Empfehlung der Redaktion The Gems: Wie ein Phönix aus der Asche (Interview) Blues Rock, Classic Rock, Hard Rock Die geschasste Thundermother-Frontfrau Guernica Mancini sowie ihre Kolleginnen Mona Lindgren und Emlee Johansson machen als The Gems weiter. Zuletzt hatten Thundermother wegen anderer personeller Veränderungen Schlagzeilen gemacht. So warf Filippa Nässil im Frühjahr 2023 nach einem Streit Sängerin Guernica Mancini aus der Band, woraufhin Bassistin Mona Lindgren und Schlagzeugerin Emlee Johansson aus Solidarität kündigten. Die drei Musikerinnen sind seither als The Gems unterwegs, das Debütalbum PHOENIX erschien Anfang 2024. Filippa Nässil auf der anderen Seite musste sich eine komplett neue Band zusammenstellen. Thundermother sind seither mit Sängerin Linnéa Viktröm am Mikrofon und Joan Massing am Schlagzeug unterwegs, außerdem kehrte die vormalige Bassistin Majsan Lindberg zurück. Das aktuellste Album ist nach wie vor das in der vormaligen Besetzung aufgenommene BLACK AND GOLD von 2022.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.