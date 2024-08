Till Lindemann verarbeitet Vorwürfe mit Gedicht

Till Lindemann mit Rammstein beim Fields Of Rock Festival am 18. Juni 2005 in Nijmegen

Nachdem sich Rammstein nach ihrer jüngsten Stadiontournee zu Wort gemeldet hatten, verabschiedet sich nun auch Till Lindemann in den Sommerurlaub — und zwar mit einem Gedicht. Darin bezieht der gebürtige Leipziger ebenfalls Stellung zu den Anschuldigungen gegen ihn und dazu, was diese mit ihm gemacht haben.

Dabei spricht der 61-Jährige von Vorverurteilung. Des Weiteren habe er sich noch nie so einsam gefühlt. Gegen Ende ist dann von einem Neuanfang die Rede. Insgesamt deuten sowohl die Verse von Till Lindemann als auch das kürzliche Statement von Rammstein (wonach viele der Anschuldigungen „haltlos und maßlos überzogen“ seien) darauf hin, dass an dem Gerücht um eine kleine Auszeit der Formation etwas dran sein könnte. Angeblich wollen die NDH-Metaller 2025 und 2026 keine Konzerte spielen.

Das Gedicht im Wortlaut:

Jegliches hat seine Zeit

Hier steh ich nun, bin sehr bereit

nichts kann mich vom Gehen halten

die Vergangenheit wirft Falten

besser später als zu spät

wenn es leider nicht mehr geht

man sollte Hut und Mantel greifen

in die weite Welt ausschweifen

neue Aussicht, weg vom Alten

nach neuen Ufern Ausschau halten

beschmiert mit Schuld verblasst in Sühne

brauch neue Farben neue Bühnen

um Verständnis bitt ich nicht

brauch auch kein anderes Gericht

das Urteil stand schon fest am Tag

bevor man mich zur Nacht befragt

einzig Licht da in der Not

Fackeln wie in „ROSENROT“*

Wort und Stimmung unterkühlt

noch nie so einsam mich gefühlt

liegt das Leben erst in Scherben

weiter weiter ins Verderben

Der Wald verbrannt

Nichts mehr zu roden

doch Asche ist der beste Boden

hoffnungsvoll aus ihr zu steigen

voller Dank mich hier verneigen

so fällt es gar nicht leicht zu gehen

die Zeit mit Euch war wirklich schön.

In Liebe und Respekt

Till

*Musikvideo Rammstein

—

